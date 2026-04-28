«Si los Eslabon no existieran, habría que inventarlos»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Es raro que los Eslabon sean tan solidarios. Tiene que haber algo turbio, un entramado en las Islas Caimán donde guardan el dinero o los juguetes que recaudan en La Rúa para luego jugar con ellos».

Es probable que David Oter (Antecessor, Perrosdepaja y Sexma) haya avanzado, sin darse cuenta, un extracto del monólogo con el que dará la bienvenida a la banda burgalesa, el viernes 1 de mayo, sobre el escenario del Andén 56. Quién sabe. El caso es que sospecha de Ricky (voz), Sergio (guitarra), Samu (batería), Tute (bajo) y Rubén (saxofón). Hasta el punto de plantearse «llamar a Equipo de Investigación» por si las moscas.

Bromas aparte, está deseando celebrar el 20 aniversario de Eslabon junto a un nutrido grupo de viejos amigos que, al igual que él, dijeron que ‘sí’ de inmediato. Al fin y al cabo, «compartimos local desde hace 12 o 13 años, así que te puedes imaginar la de cosas que he visto y sentido en mi cuerpo con esta gente».

También les conoce de sobra Paco Juez, vocalista de Lobocordero y MC de Hijos del Frío. Su relación viene de lejos, de los tiempos de Entrevías. «Coincidimos con ellos en el GuadaRock, en las fiestas de San Julián. Uno de los organizadores era Ricky y nos pidió subir para cantar una versión de Marea». Dicho y hecho, proclamó a los cuatro vientos que «si los Entrevías no existieran, habría que inventarlos». El sentimiento, de ahí en adelante, sería mutuo. Los dos grupos se embarcaron tiempo después en una gira (Secadero Tour) por distintas ciudades del país, «durmiendo y vomitando juntos». Ahora, no queda otra que agradecer públicamente su aportación a la escena local dejando bien claro que «si los Eslabon no existieran, habría que inventarles».

Por ahí andaba también, en aquellos años locos, Héctor Conde (Del Norte Producciones). Se dejaba caer habitualmente por Rock&Rolo, el estudio que Jorge Matute, ahora gerente de La Puerta Negra, montó en el local de Entrevías. Apenas tenía contacto con los Eslabon hasta que le ofrecieron ser el técnico de sonido de ambas bandas en el Secadero Tour. Cuando se quiso dar cuenta, ejercía de «papá» -por lo menos a nivel técnico- y con el tiempo acabó asumiendo diferentes proyectos audiovisuales.

«He sido fotógrafo de la boda de Ricardo y he seguido el noviazgo, a nivel de imágenes, de algunos de ellos», comenta Héctor entre risas. Tampoco olvida, por ejemplo, lo a gusto que trabajó con Eslabon en videoclips como el de Bajo los efectos de las olas. En cualquier caso, lo más importante es que «seguimos juntos en el camino de la música y disfrutando de nuestra amistad».

Aquella gira también marcó un punto de inflexión para Nacho, otrora cantante de Desgaste y actualmente en Hijos del Frío. De coincidir con Entrevías al «buen feeling» con Eslabon hubo un paso, en la época del Secadero, y compartieron espacio en un montón de carteles. Era inevitable, por lo tanto, no contar con unos y otros cuando su grupo presentó Las aceras duermen, allá por 2011, en el Hangar.

Para Ana Andueza, integrante de la Asociación Cultural Denuncia y guardiana del mayor archivo musical de Burgos en la biblioteca Miguel de Cervantes, la «admiración» y el «respeto» marcaron desde el principio su relación con Eslabon. «Hay grupos que, por circunstancias, se convierten en parte de la banda sonora de una vida», esgrime antes de recordar su primera toma de contacto con Cerraos al vacío, un «discazo» que cantó y bailó hasta que «no había una sola nota que no supiese».

Después de repasar su discografía con apasionada precisión de cirujana, Ana destaca la «evolución» sonora y personal de unos músicos «fieles a sí mismos, cuidando ritmos y letras, que hacen que todos nos sintamos parte de esta gran familia».

Dentro de ese árbol genealógico con dos décadas de trayectoria, David Sendino es una pieza clave. «Se acabó la tinta y por eso Eslabon se escribe sin tilde», aclara para quien piense que el nombre está mal escrito. Ahora sí, después del inciso, reconoce que «ha sido un placer formar parte de la banda durante tantos años y, por supuesto, seguir formando parte de ella de otra manera». Así pues, saltará de nuevo al escenario del Andén con ganas de «darlo todo» junto a su gente.

Cartel del 20 aniversario de Eslabon con los grupos invitados.

Otro Eslabon de pro, en primera línea siempre a partir de Cerraos al vacío, es Sergio López (Gato Encerrado Records). Les conoció cuando tocaba la guitarra en Maltrago y ha acabado editando, junto a su hermano, casi toda la discografía de la banda. Por si fuera poco, les ha acompañado en multitud de ocasiones para «llevar el merchandising, montar, recoger o lo que haga falta». Si la amistad vale oro, este hombre pesa muchos quilates.

Los hay también capaces de retrotraerse más allá del principio de los tiempos. Como Félix, trompetista de Pimienta Negra y compañero de Rubén en tal menester. Aparte de colaborar con Eslabon en múltiples ocasiones, conoce a Sergio «de toda la vida». Quizá no tanto, pero sí desde la adolescencia gracias a la charanga Villanos del Ruido, a la que posteriormente se incorporaría Tute. ¿Anécdotas? «Alguna hay, pero no se pueden sacar a relucir en público». Off the record cuenta una. Buenísima. Una pena no poder reproducirla.

De la charanga también surgió la amistad con Diegovisión, telonero de lujo para el concierto de este viernes junto a Herminia Abdominal. A Tute y a Sergio les conoce desde muy chavales, a Samuel le tiene especial aprecio porque «es monitor de mi tía en Aspanias» y «a Ricky le han preguntado varias veces si es Diegovisión».

«La primera vez que fui al Tresparock iba con ellos en el staff y nada más llegar dije: ‘yo me quedo aquí todo el fin de semana. Desde entonces, no he faltado nunca». Solo por eso, al compositor briviescano ya le cundió cruzarse en su camino. Aparte, «si no fuera por ellos no grabaría donde Matu. Me fie, bastante además, y fue todo un acierto».

Queda claro, por todo lo que cuentan los artistas invitados, que los Eslabon se han hecho querer durante estos 20 años de rock y solidaridad con infinidad de causas por las que merece la pena luchar. A nivel humano y musical. «Su mayor talento es que son capaces de hacer crítica social, reivindicativa e inclusiva sacándote siempre una sonrisa», remarca Álvaro Ahíta, guitarrista de Perrosdepaja, a sabiendas de que habitualmente «se asocia el no estar conforme con algo a la mala leche». Por eso, y porque siempre «van creando expectación» gracias a sus «cambios de estilo y de enfoque», lo único que les pide es que «no cambien nunca y, al mismo tiempo, nunca dejen de cambiar».