El PP prevé culminar su mandato en Burgos con más de 30 millones en inversiones

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos pretende pisar el acelerador, en la medida de sus posibilidades, de cara a las elecciones municipales de 2027. A través de dos vías, fundamentalmente. La primera, mediante balances que permitan al Partido Popular sacar pecho de las inversiones realizadas hasta la fecha. La segunda, de aquí a lo que resta de mandato, se basará en el desarrollo de nuevas actuaciones con un desembolso mínimo estimado de 30 millones de euros.

Lo que busca el Ejecutivo es invertir «todo lo que podamos». Siguiendo la estela de los últimos ejercicios aunque sin llegar al récord de 2025, cuando se consignaron 60 millones. La prioridad, en cualquier caso, será avanzar en la ejecución del nuevo Mercado Norte, enmarcado en el proyecto Xpande con el que la alcaldesa, Cristina Ayala, pretende marcar el paso.

«La única manera de hacer obras e inversiones es tener proyectos», subrayaba este lunes el vicealcalde, Juan Manuel Manso, durante la presentación de la campaña de buzoneo municipal que el PP ha puesto en marcha para dar cuenta de las intervenciones realizadas o en proceso de ejecución.

Consciente de las críticas que esta campaña ha suscitado entre la oposición, Ayala reiteró que se trata de una labor comunicativa de carácter «institucional» que cumple los requisitos establecidos en la Ley de Publicidad. «Frente a la manipulación y el relato político están los datos, frente al ruido la gestión y frente a las palabras vacías los resultados», esgrimió mientras hacía hincapié en que «lo importante no es cuándo se termina una obra, sino cuándo llega el momento de ponerla en servicio».

La campaña, bautizada como Evolucionamos: Burgos crece contigo, llegará próximamente a 40.000 hogares de la capital burgalesa en formato díptico. En una de sus caras, se muestra un mapa de la ciudad donde se recogen más de un centenar de actuaciones. Entre ellas, la prolongación del bulevar, la reforma de la sede de la Policía Local, la recuperación de la fortaleza del Castillo, las nuevas instalaciones de Protección Civil o la creación de plazas de aparcamiento tanto en Gamonal como en el entorno del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

«Un Gobierno municipal, sea del color que sea, tiene que bajar de las musas al teatro», apostilló Manso, tras la intervención inicial de la regidora, poniendo de relieve que el díptico no muestra las «más de 600 actuaciones de mantenimiento de calles entre enero y mayo». Dicho esto, presumió de que el equipo de Gobierno haya sido capaz de «desatascar» proyectos derivados del anterior mandato como el aparcamiento del Silo o la remodelación del parque Félix Rodríguez de la Fuente.

También se refirió el vicealcalde al futuro centro cívico de Fuentecillas, que a principios de año acumulaba dos meses de demora situándose al 25% de ejecución. A preguntas de este periódico, aseguró que ya se ha «recuperado el atraso» y que las obras avanzan a un «ritmo muy alto».

Llegados a este punto, el también concejal de Urbanismo aseveró que «no hay riesgo de paralización de las obras». Todo parece apuntar, por lo tanto, a que el octavo cívico de la ciudad podrá estar operativo en la primavera de 2027. Siempre y cuando, eso sí, la climatología no altere el normal devenir de los trabajos.

Siguiendo con el apartado de intervenciones pendientes, Ayala indicó que las obras de reparación de las piscinas de San Amaro se están ejecutando según lo previsto, de ahí que se mantenga el plazo fijado de tres meses para su culminación. Así las cosas, habrá que esperar hasta «mediados de agosto» para que esta dotación vuelva a estar disponible. En cuanto a la senda peatonal que conectará el barrio de Villatoro con la avenida Cantabria, cuya adjudicación se formalizó a principios de mes por 3,5 millones de euros, Manso precisó que los trabajos se retomarán «justo después de San Pedro».

A corto plazo, el Ejecutivo ‘popular’ debe afrontar la adjudicación del carril bici entre las avenidas Islas Canarias y Castilla y León o la licitación de las obras en la plaza María Lejárraga, ubicada entre las calles Hermanas Mirabal y José María Codón, por un importe de 445.807 euros. Entretanto, Manso destacó las «inversiones récord» de Aguas de Burgos, sobre todo de cara a mejorar la conexión de sus infraestructuras.

No quiso desaprovechar tampoco la ocasión el vicealcalde de evaluar la gestión del equipo de Gobierno a raíz del incendio de las cocheras municipales que arrasó con parte de las instalaciones y un total de 39 autobuses urbanos. En este sentido, puso el foco sobre la rapidez con la que se ha actuado a la hora de demoler las instalaciones afectadas y retirar el amianto.

Y no solo eso. Al mismo tiempo, el segundo de abordo en el Consistorio capitalino resaltó todo lo que se ha hecho «en menos de mes y medio», desde la redacción de proyectos hasta la adjudicación de obras y el inicio de las actuaciones más urgentes. En su opinión, «este Ayuntamiento va a toda pastilla» y ha sido capaz de movilizar más de 6 millones de euros para afrontar un problema totalmente sobrevenido.

Obviamente, el afán inversor del Ejecutivo estará supeditado en gran medida a la respuesta que ofrezca el Ministerio de Economía a su propuesta de renegociar la deuda de los consorcios de Villalonquéjar y de la variante ferroviaria. A este respecto, lo único que acertó a decir Ayala es que, por ahora, nada se sabe al respecto.